Число заразившихся коронавирусом в Армении достигло шести человек

ЕРЕВАН, 12 мапр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом граждан Армении достигло шести, сообщил в четверг премьер Никол Пашинян.
Ранее в Минздраве заявили, что в Армении подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом. Первый случай коронавирусной инфекции был обнаружен 1 марта, еще три – 11 марта.
"У нас подтверждены еще два случая коронавируса. Это муж и двоюродный брат заразившейся ранее женщины. Все трое - жители Эчмиадзина", - сказал премьер-министр в прямом эфире в Facebook.
По его словам, оба находились под контролем врачей, были изолированы. "Врачи обнаружили вирус в условиях карантина", - отметил премьер
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса