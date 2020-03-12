Число заразившихся коронавирусом в Армении достигло шести человек

ЕРЕВАН, 12 мапр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом граждан Число заразившихся коронавирусом граждан Армении достигло шести, сообщил в четверг премьер Никол Пашинян

Ранее в Минздраве заявили, что в Армении подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом . Первый случай коронавирусной инфекции был обнаружен 1 марта, еще три – 11 марта.

"У нас подтверждены еще два случая коронавируса. Это муж и двоюродный брат заразившейся ранее женщины. Все трое - жители Эчмиадзина", - сказал премьер-министр в прямом эфире в Facebook.

По его словам, оба находились под контролем врачей, были изолированы. "Врачи обнаружили вирус в условиях карантина", - отметил премьер