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"Аэрофлот" продлил сроки переоформления и возврата билетов без штрафов
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РИА Новости

"Аэрофлот" продлил сроки переоформления и возврата билетов без штрафов

19:48 12.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продлила сроки переоформления и возврата билетов на отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы без штрафных санкций, сообщает компания.
"В связи с увеличением числа обращений в контакт-центр "Аэрофлота" для возврата и перебронирования авиабилетов на отмененные в связи с эпидемиологической ситуацией рейсы в города Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции и Испании, авиакомпания сообщает пассажирам о продлении сроков переоформления или возврата билета без штрафных санкций", - говорится в сообщении.
Для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, возврат и перебронирование осуществляется без штрафных санкций в любой день до 30 апреля 2020 года. Для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, обмен или возврат билетов без штрафов возможен в течение всего срока действия билета.
"В связи с большим количеством обращений в настоящий момент время ожидания соединения с оператором контакт-центра существенно выше обычного. С учетом установленных увеличенных сроков переоформления и возврата, "Аэрофлот" убедительно просит пассажиров в ближайшие дни по возможности отложить обращения в контакт-центр по несрочным вопросам возврата средств и изменений бронирования", - говорится в сообщении.
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"Аэрофлот" делает все возможное для повышения доступности контакт-центра и сокращения времени ожидания ответа операторов. Для сокращения времени обслуживания при обращении в контакт-центр просим пассажиров быть готовыми назвать код бронирования авиабилета, состоящий из шести латинских букв, или номер билета и фамилии пассажиров", - отмечает компания.
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