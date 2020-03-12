"Аэрофлот" продлил сроки переоформления и возврата билетов без штрафов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания " Крупнейшая российская авиакомпания " Аэрофлот " продлила сроки переоформления и возврата билетов на отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы без штрафных санкций, сообщает компания.

"В связи с увеличением числа обращений в контакт-центр "Аэрофлота" для возврата и перебронирования авиабилетов на отмененные в связи с эпидемиологической ситуацией рейсы в города Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции и Испании, авиакомпания сообщает пассажирам о продлении сроков переоформления или возврата билета без штрафных санкций", - говорится в сообщении.

Для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, возврат и перебронирование осуществляется без штрафных санкций в любой день до 30 апреля 2020 года. Для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, обмен или возврат билетов без штрафов возможен в течение всего срока действия билета.

"В связи с большим количеством обращений в настоящий момент время ожидания соединения с оператором контакт-центра существенно выше обычного. С учетом установленных увеличенных сроков переоформления и возврата, "Аэрофлот" убедительно просит пассажиров в ближайшие дни по возможности отложить обращения в контакт-центр по несрочным вопросам возврата средств и изменений бронирования", - говорится в сообщении.