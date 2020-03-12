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В Швейцарии число жертв коронавируса достигло шести человек
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РИА Новости

В Швейцарии число жертв коронавируса достигло шести человек

19:47 12.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество скончавшихся от нового коронавируса в Швейцарии выросло до шести, сообщает в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
В четверг в кантоне Тичино скончалось два человека в возрасте старше 80 лет. Ранее Федеральный офис также сообщил о кончине в среду 54-летнего мужчины в полукантоне Базель-сельский.
Таком образом, всего от нового коронавируса в Швейцарии скончались шесть человек.
По данным на 12 марта, в стране заражено 858 человек, из них у 815 наличие вируса подтверждается двумя лабораторными тестами. В кантоне Тичино наибольшее количество лабораторно подтвержденных случаев - 167, за ним следует кантон Во (151), Цюрих (90) и Женева (76).
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