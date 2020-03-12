В Швейцарии число жертв коронавируса достигло шести человек

ЖЕНЕВА, 12 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество скончавшихся от нового коронавируса в Швейцарии выросло до шести, сообщает в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
В четверг в кантоне Тичино скончалось два человека в возрасте старше 80 лет. Ранее Федеральный офис также сообщил о кончине в среду 54-летнего мужчины в полукантоне Базель-сельский.
Таком образом, всего от нового коронавируса в Швейцарии скончались шесть человек.
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