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Венесуэла прекращает авиарейсы из Европы и Колумбии из-за коронавируса
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РИА Новости

Венесуэла прекращает авиарейсы из Европы и Колумбии из-за коронавируса

19:47 12.03.2020 (обновлено: 21:16 12.03.2020)
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© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус у водителей
Забор анализа на коронавирус у водителей
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
Забор анализа на коронавирус у водителей
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар – РИА Новости. Венесуэла, где пока не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
"Я решил приостановить до одного месяца все авиарейсы из Европы и Колумбии, чтобы присоединиться к превентивным мерам, которые предпринимаются на международном уровне", - сказал он. Выступление президента транслировалось в Twitter.
Также вводится чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить население страны от вируса. 46 больниц в стране будут подготовлены для приема возможных больных коронавирусом. Запрещаются все массовые мероприятия численностью более 500 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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