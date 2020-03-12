Венесуэла прекращает авиарейсы из Европы и Колумбии из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар – РИА Новости. Венесуэла, где пока не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
"Я решил приостановить до одного месяца все авиарейсы из Европы и Колумбии, чтобы присоединиться к превентивным мерам, которые предпринимаются на международном уровне", - сказал он. Выступление президента транслировалось в Twitter.
Также вводится чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить население страны от вируса. 46 больниц в стране будут подготовлены для приема возможных больных коронавирусом. Запрещаются все массовые мероприятия численностью более 500 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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