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Оперштаб установил контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом
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РИА Новости

Оперштаб установил контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом

19:44 12.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие коронавирусной инфекцией в РФ, определен, они будут под медицинским наблюдением, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции, все заболевшие - россияне.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Выписаны два гражданина Китая, один гражданин России. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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