Пелоси поддержала решение Сандерса продолжить президентскую гонку

"Я не думаю, что Берни Сандерс должен прекратить участие в гонке", - сказала Пелоси в четверг на брифинге. Она отметила, что Сандерс пользуется широкой поддержкой, и пожелала удачи ему и Байдену на предстоящих в воскресенье теледебатах.

"Я рада, что сейчас у нас есть шанс сократить число кандидатов и приблизиться к тому, чтобы выбрать того, кто будет представлять (на выборах) партию (демократов)", - сказала спикер палаты представителей.

Сандерс значительно отстает от Байдена по количеству делегатов, которые должны будут выдвинуть кандидата в президенты. Сандерс признал поражение на праймериз во вторник в ряде штатов, заявив, что, проиграв по числу избирателей, он выигрывает идеологические дебаты. Он также указал, что его поддерживает молодежь, а Байдена - в основном люди старше 65.