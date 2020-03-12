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Пелоси поддержала решение Сандерса продолжить президентскую гонку
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РИА Новости

Пелоси поддержала решение Сандерса продолжить президентскую гонку

19:41 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Демократ Берни Сандерс должен продолжать предвыборную борьбу, несмотря на проигрыш по итогам прошедших праймериз бывшему вице-президенту Джо Байдену, считает спикер палаты представителей США Ненси Пелоси.
"Я не думаю, что Берни Сандерс должен прекратить участие в гонке", - сказала Пелоси в четверг на брифинге. Она отметила, что Сандерс пользуется широкой поддержкой, и пожелала удачи ему и Байдену на предстоящих в воскресенье теледебатах.
"Я рада, что сейчас у нас есть шанс сократить число кандидатов и приблизиться к тому, чтобы выбрать того, кто будет представлять (на выборах) партию (демократов)", - сказала спикер палаты представителей.
Сандерс значительно отстает от Байдена по количеству делегатов, которые должны будут выдвинуть кандидата в президенты. Сандерс признал поражение на праймериз во вторник в ряде штатов, заявив, что, проиграв по числу избирателей, он выигрывает идеологические дебаты. Он также указал, что его поддерживает молодежь, а Байдена - в основном люди старше 65.
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Нэнси ПелосиБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденСШАВ мире
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