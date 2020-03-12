В Белоруссии выписали первого заразившегося коронавирусом пациента

Ранее Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрировано 12 случаев заболевания новым коронавирусом. Первый завозной случай коронавируса нового типа был выявлен в конце февраля у иранского студента, который прибыл в Минск рейсом из Баку.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.