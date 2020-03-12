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В Белоруссии выписали первого заразившегося коронавирусом пациента
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РИА Новости

В Белоруссии выписали первого заразившегося коронавирусом пациента

19:39 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Первый пациент в Белоруссии, у которого был диагностирован COVID-19, в четверг был выписан после серии отрицательных результатов анализов на новый тип коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.
"Первый белорусский пациент, которому был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Ранее Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрировано 12 случаев заболевания новым коронавирусом. Первый завозной случай коронавируса нового типа был выявлен в конце февраля у иранского студента, который прибыл в Минск рейсом из Баку.
В четверг глава Минздрава республики Владимир Караник сообщил, что четверо из заразившихся новым коронавирусом излечились, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. При этом, по его словам, состояние одного из пациентов, который скрывал свое пребывание в Северной Италии, оценивается как средней степени тяжести. "Он был госпитализирован (9 марта в Минске - ред.) с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников "Лодэ" (медцентр в Белоруссии – ред.), что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена… Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей – мы типируем всех. 10 марта пришел положительный тест (на новый коронавирус - ред.)", - сообщил Караник в эфире телеканала СТВ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБелоруссияВ мире
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