В Белоруссии выписали первого заразившегося коронавирусом пациента

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Первый пациент в Белоруссии, у которого был диагностирован COVID-19, в четверг был выписан после серии отрицательных результатов анализов на новый тип коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.
"Первый белорусский пациент, которому был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрировано 12 случаев заболевания новым коронавирусом. Первый завозной случай коронавируса нового типа был выявлен в конце февраля у иранского студента, который прибыл в Минск рейсом из Баку.
В четверг глава Минздрава республики Владимир Караник сообщил, что четверо из заразившихся новым коронавирусом излечились, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. При этом, по его словам, состояние одного из пациентов, который скрывал свое пребывание в Северной Италии, оценивается как средней степени тяжести. "Он был госпитализирован (9 марта в Минске - ред.) с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников "Лодэ" (медцентр в Белоруссии – ред.), что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена… Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей – мы типируем всех. 10 марта пришел положительный тест (на новый коронавирус - ред.)", - сообщил Караник в эфире телеканала СТВ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды