Депздрав Москвы назвал причину смерти мужчины в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Причиной смерти мужчины в больнице в Коммунарке стало прогрессирование хронических заболеваний, в том числе гепатита и рака, сообщает департамент здравоохранения Причиной смерти мужчины в больнице в Коммунарке стало прогрессирование хронических заболеваний, в том числе гепатита и рака, сообщает департамент здравоохранения Москвы

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в медицинском центре в Коммунарке, куда госпитализируют всех с подозрением на коронавирус , скончался пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии . Отмечалось, что предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония, анализы на коронавирус у мужчины взять не успели. Позже заместитель главного врача больницы сообщил, что пациент умер не от коронавируса.

"По факту сообщений в СМИ департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 75-летний пациент поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой помощи с явлениями дыхательной недостаточности.

"Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу. Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита", - сообщает департамент.

Отмечается, что в легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений.

Главный патологоанатом, заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Минздрава России Олег Зайратьянц также отметил, что результаты вскрытия показали, что смерть наступила не от коронавируса.