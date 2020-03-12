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Депздрав Москвы назвал причину смерти мужчины в больнице в Коммунарке
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РИА Новости

Депздрав Москвы назвал причину смерти мужчины в больнице в Коммунарке

19:38 12.03.2020 (обновлено: 20:40 12.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Причиной смерти мужчины в больнице в Коммунарке стало прогрессирование хронических заболеваний, в том числе гепатита и рака, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в медицинском центре в Коммунарке, куда госпитализируют всех с подозрением на коронавирус, скончался пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Отмечалось, что предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония, анализы на коронавирус у мужчины взять не успели. Позже заместитель главного врача больницы сообщил, что пациент умер не от коронавируса.
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"По факту сообщений в СМИ департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 75-летний пациент поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой помощи с явлениями дыхательной недостаточности.
"Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу. Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита", - сообщает департамент.
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Отмечается, что в легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений.
Главный патологоанатом, заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Минздрава России Олег Зайратьянц также отметил, что результаты вскрытия показали, что смерть наступила не от коронавируса.
"Могу подтвердить, что смерть пациента наступила не от инфекции, связанной с коронавирусом... Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах. При исследовании легких никаких изменений, связанных с заболеванием, не выявлено", — сказал он. Патологоанатом уточнил, что пациент умер от "рака поджелудочной железы с метастазами и хронического гепатита".
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