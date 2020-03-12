"Газпром нефть" разочарована срывом сделки ОПЕК+

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Газпром нефть" была несколько разочарована результатом переговоров в Вене по сделке ОПЕК+, ее следовало бы сохранить, но разрыв соглашения был не российской идеей, заявил глава компании Александр Дюков.
"Безусловно, было некоторое разочарование от исхода переговоров в Вене", — сказал Дюков журналистам после встречи Минэнерго с российскими нефтяниками.
"То соглашение, которое было достигнуто с ОПЕК+, оно доказало свою эффективность и свою работоспособность. И, безусловно, в этой ситуации было бы правильно его сохранить. Но это не наше решение, по сути, на разрыв этого соглашения пошли наши партнеры по ОПЕК", — добавил глава "Газпром нефти".