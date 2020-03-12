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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T20:14+0300
https://ria.ru/20200312/1568514239.html
"Газпром нефть" разочарована срывом сделки ОПЕК+
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_bb925ea89372ab00cd92a3d5357ab60d.jpg
РИА Новости

"Газпром нефть" разочарована срывом сделки ОПЕК+

19:37 12.03.2020 (обновлено: 20:14 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Газпром нефть" была несколько разочарована результатом переговоров в Вене по сделке ОПЕК+, ее следовало бы сохранить, но разрыв соглашения был не российской идеей, заявил глава компании Александр Дюков.
"Безусловно, было некоторое разочарование от исхода переговоров в Вене", — сказал Дюков журналистам после встречи Минэнерго с российскими нефтяниками.
"То соглашение, которое было достигнуто с ОПЕК+, оно доказало свою эффективность и свою работоспособность. И, безусловно, в этой ситуации было бы правильно его сохранить. Но это не наше решение, по сути, на разрыв этого соглашения пошли наши партнеры по ОПЕК", — добавил глава "Газпром нефти".
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьАлександр ДюковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКГазпром нефтьВенаВ мире
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