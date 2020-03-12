Трамп в очередной раз отказался от проверки на коронавирус

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет проходить тест на коронавирус, несмотря на недавнее заявление спикера палаты представителей США Ненси Пелоси о том, что это сделать необходимо.

Ранее Пелоси, отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли президенту США провериться на коронавирус, заявила, что Трампу "давно надо было провериться".

Однако Трамп вновь отказался это делать в присутствии журналистов.

"Нет, не собираюсь (проверяться), у меня много других дел", - ответил Трамп в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова спикера в ходе общения с прессой в Вашингтоне

Ранее стало известно, что конгрессмен-республиканец Мэтт Гэтц, который в понедельник летал на "борту номер один" с президентом Дональдом Трампом и в тот же день ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом лицом, заявил, что его анализ дал отрицательный результат. Однако все равно принял решение самоизолироваться.