Эксперт рассказал, от чего будут зависеть цены на нефть

ТОКИО, 12 мар – РИА Новости. Цены на нефть будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире в апреле, такое мнение РИА Новости высказал главный специалист отдела экономики и финансов НИИ Dai-ichi Life Тору Нисихама.

"Цена на нефть будет зависеть от того, насколько вернется спрос на нее. Сейчас это очень сложно спрогнозировать. Увеличение добычи Саудовской Аравией планируется с апреля. Все будет зависеть от того, насколько в апреле восстановится спрос. Но в этом смысле все упирается в ситуацию с новым типом коронавируса. Если в Китае мы видим, что уже просматриваются какие-то перспективы по сдерживанию, то теперь неясна ситуация в Америке и Европе , где ширится его распространение. И если получится так, что Китай начал восстановление, но во всем остальном мире спрос на нефть упал, то цены вновь понизятся. Если выяснится, что сдержать ситуацию не удалось", - пояснил эксперт.

Он сказал, что сейчас давать какие-то прогнозы по ценам на нефть невозможно: "те цены, которые есть сейчас - они и то с трудом поддаются объяснению, они не вписываются в рамки здравого смысла". Ученый также считает, что основной удар увеличения добычи нефти Саудовской Аравией направлен на США.

"Главный игрок, который отказался от сокращения добычи нефти - это Америка. И Россия, и Саудовская Аравия до сих пор договаривались о сокращении добычи, хоть это и было для них болезненно. Но США оставались в стороне от этого. Поэтому возникло желание применить против них, против производителей нефти США, такой прием. В краткосрочной перспективе это угроза в адрес России увеличить добычу, но в долгосрочной перспективе при снижении цен на нефть это направлено на производителей сланцевой нефти, то есть против Америки", - считает эксперт.

"Если говорить о том, кому выгодно, то Саудовской Аравии нужно привести к тому, чтобы США не могли предлагать нефть. Для усиления присутствия Саудовской Аравии в долгосрочном предложении нефти. В краткосрочной перспективе они готовы пойти на определенные убытки ради выигрыша в будущем", - добавил он.