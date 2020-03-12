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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T19:32+0300
https://ria.ru/20200312/1568513917.html
Эксперт рассказал, от чего будут зависеть цены на нефть
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, от чего будут зависеть цены на нефть

19:32 12.03.2020
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
ТОКИО, 12 мар – РИА Новости. Цены на нефть будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире в апреле, такое мнение РИА Новости высказал главный специалист отдела экономики и финансов НИИ Dai-ichi Life Тору Нисихама.
"Цена на нефть будет зависеть от того, насколько вернется спрос на нее. Сейчас это очень сложно спрогнозировать. Увеличение добычи Саудовской Аравией планируется с апреля. Все будет зависеть от того, насколько в апреле восстановится спрос. Но в этом смысле все упирается в ситуацию с новым типом коронавируса. Если в Китае мы видим, что уже просматриваются какие-то перспективы по сдерживанию, то теперь неясна ситуация в Америке и Европе, где ширится его распространение. И если получится так, что Китай начал восстановление, но во всем остальном мире спрос на нефть упал, то цены вновь понизятся. Если выяснится, что сдержать ситуацию не удалось", - пояснил эксперт.
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Он сказал, что сейчас давать какие-то прогнозы по ценам на нефть невозможно: "те цены, которые есть сейчас - они и то с трудом поддаются объяснению, они не вписываются в рамки здравого смысла". Ученый также считает, что основной удар увеличения добычи нефти Саудовской Аравией направлен на США.
"Главный игрок, который отказался от сокращения добычи нефти - это Америка. И Россия, и Саудовская Аравия до сих пор договаривались о сокращении добычи, хоть это и было для них болезненно. Но США оставались в стороне от этого. Поэтому возникло желание применить против них, против производителей нефти США, такой прием. В краткосрочной перспективе это угроза в адрес России увеличить добычу, но в долгосрочной перспективе при снижении цен на нефть это направлено на производителей сланцевой нефти, то есть против Америки", - считает эксперт.
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"Если говорить о том, кому выгодно, то Саудовской Аравии нужно привести к тому, чтобы США не могли предлагать нефть. Для усиления присутствия Саудовской Аравии в долгосрочном предложении нефти. В краткосрочной перспективе они готовы пойти на определенные убытки ради выигрыша в будущем", - добавил он.
Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией, что оказало дополнительное давление на рынки. В мире новым коронавирусом заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьОПЕККитайЕвропаСШАЭкономика
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