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Генсек ООН решил отменить все второстепенные меропрятия с 16 марта
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РИА Новости

Генсек ООН решил отменить все второстепенные меропрятия с 16 марта

19:29 12.03.2020 (обновлено: 19:48 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение об отмене всех второстепенных мероприятий в штаб-квартире организации с 16 марта до конца апреля из-за коронавируса, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН принял решение отменить все организуемые ООН параллельные мероприятия в штаб-квартире с 16 марта до конца апреля. ООН также настоятельно призывает все страны-члены рассмотреть возможность отмены всех параллельных мероприятий и встреч, которые они организуют", - сказал Дюжаррик.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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