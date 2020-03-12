Генсек ООН решил отменить все второстепенные меропрятия с 16 марта

ООН, 12 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение об отмене всех второстепенных мероприятий в штаб-квартире организации с 16 марта до конца апреля из-за коронавируса, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН принял решение отменить все организуемые ООН параллельные мероприятия в штаб-квартире с 16 марта до конца апреля. ООН также настоятельно призывает все страны-члены рассмотреть возможность отмены всех параллельных мероприятий и встреч, которые они организуют", - сказал Дюжаррик.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса