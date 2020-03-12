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Новости Подмосковья
2020-03-12T19:27+0300
https://ria.ru/20200312/1568513603.html
В Химках начали бетонировать опоры строящегося путепровода
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РИА Новости

В Химках начали бетонировать опоры строящегося путепровода

19:27 12.03.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринРабочий во время строительства эстакады
Рабочий во время строительства эстакады
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Химках началось бетонирование опоры строящегося путепровода. Он входит в состав транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина. Об этом сообщил телеканал "360".
В общей сложности будет построено пять монолитных железных опор. Строительство развязки началось в декабре прошлого года. По плану рабочее движение по основному ходу развязки с временными съездами будет открыто в конце 2020 года.
Вице-губернатор региона Игорь Тресков отметил, что строительство объекта лично контролирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Строители завершают устройство свайного основания под опоры путепровода, ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. В конце марта планируется начать подготовку к сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, общий вес которых составит порядка 1,32 тысячи тонн", – пояснил Тресков.
Основная задача новой развязки – соединить "старые" и "новые" Химки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Химки
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