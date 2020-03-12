В Химках начали бетонировать опоры строящегося путепровода

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Химках началось бетонирование опоры строящегося путепровода. Он входит в состав транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина. Об этом сообщил телеканал "360".
В общей сложности будет построено пять монолитных железных опор. Строительство развязки началось в декабре прошлого года. По плану рабочее движение по основному ходу развязки с временными съездами будет открыто в конце 2020 года.
Вице-губернатор региона Игорь Тресков отметил, что строительство объекта лично контролирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Строители завершают устройство свайного основания под опоры путепровода, ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. В конце марта планируется начать подготовку к сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, общий вес которых составит порядка 1,32 тысячи тонн", – пояснил Тресков.
Основная задача новой развязки – соединить "старые" и "новые" Химки.