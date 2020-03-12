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2020-03-12T19:26+0300
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Кудрин допустил в России рост бедности
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РИА Новости

Кудрин допустил в России рост бедности

19:26 12.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
"Мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", — заявил он.
При этом глава Счетной палаты напомнил, что при подготовке поправок в бюджет текущего года власти рассчитывали, что реализация указанных в послании президента Федеральному собранию мер позволит снизить уровень бедности в стране.

Мир на пороге кризиса

Кудрин подчеркнул, что в сложившейся ситуации мировая экономика стоит на пороге серьезного кризиса.
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"Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году - 1,9% - скорее всего, недостижимы. Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект", —сказал он.
Глава Счетной палаты отметил, что небольшой положительный рост может произойти в случае, если цена на нефть составит около 40-45 долларов за баррель. В таких условиях инфляция составит около шести процентов, однако может и превысить этот показатель.

Прогноз по нефти

Алексей Кудрин выразил мнение, что средняя цена на нефть в текущем году составит около 40 долларов за баррель. По его словам, это негативно скажется на притоке инвестиций.
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"Соответственно, будут ниже инвестиции… по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", — сказал он.
По мнению главы Счетной палаты, российский бюджет при сохранении нынешнего курса валют и цены на нефть потеряет около трех триллионов рублей.
"Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас - цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар - то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 триллионов рублей… Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 миллиардов рублей", — заявил Кудрин.
В результате дефицит бюджета может составить около двух процентов ВВП.
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РоссияРаспространение нового коронавирусаАлексей КудринЭкономика
Популярные комментарии
Не может быть. У нас самый лучший президент, он самый умный, не то что эти арабы, он такое точно не допустит. В России лучшая медицина, лучшие зарплаты, лучшие дороги, да что там говорить, в России все лучше всех. Ну что? Если это не так, то задумайтесь ПОЧЕМУ?
12 марта, 20:10
Lenin Бессмертный
14428315015
Бедность растет уже лет 20.Количество алигархов тоже растет. Если вычислить среднее арифметическое, указанное росстатом, то КАЖДЫЙ житель страны имеет, как минимум 2-х комнатную квартиру , дачу 20 соток, TOYOTA RAV-4.
12 марта, 20:12
Жека С Урала
62100706
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