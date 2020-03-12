Кудрин допустил в России рост бедности

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Глава . Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

"Мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", — заявил он.

При этом глава Счетной палаты напомнил, что при подготовке поправок в бюджет текущего года власти рассчитывали, что реализация указанных в послании президента Федеральному собранию мер позволит снизить уровень бедности в стране.

Мир на пороге кризиса

Кудрин подчеркнул, что в сложившейся ситуации мировая экономика стоит на пороге серьезного кризиса.

"Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году - 1,9% - скорее всего, недостижимы. Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект", —сказал он.

Глава Счетной палаты отметил, что небольшой положительный рост может произойти в случае, если цена на нефть составит около 40-45 долларов за баррель. В таких условиях инфляция составит около шести процентов, однако может и превысить этот показатель.

Прогноз по нефти

Алексей Кудрин выразил мнение, что средняя цена на нефть в текущем году составит около 40 долларов за баррель. По его словам, это негативно скажется на притоке инвестиций.

"Соответственно, будут ниже инвестиции… по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", — сказал он.

По мнению главы Счетной палаты, российский бюджет при сохранении нынешнего курса валют и цены на нефть потеряет около трех триллионов рублей.

"Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас - цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар - то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 триллионов рублей… Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 миллиардов рублей", — заявил Кудрин.