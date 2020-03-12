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В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

19:26 12.03.2020 (обновлено: 20:42 12.03.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.
"Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", — уточнили в штабе.
Там добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.
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В столичном штабе по контролю ситуации с коронавирусом уточнили, что новые случаи заболевания в Москве выявили при отработке рейсов ранее заболевших.
"Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один — в инфекционной больнице № 2", — сообщили в штабе.
Таким образом, в России подтверждены 34 случая заражения Covid-19: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Двух граждан КНР, одного россиянина, а также граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, уже выписали.
По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
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