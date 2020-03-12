В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса : четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.

"Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", — уточнили в штабе.

Там добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.

В столичном штабе по контролю ситуации с коронавирусом уточнили, что новые случаи заболевания в Москве выявили при отработке рейсов ранее заболевших.

"Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один — в инфекционной больнице № 2", — сообщили в штабе.

Таким образом, в России подтверждены 34 случая заражения Covid-19: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии

Двух граждан КНР, одного россиянина, а также граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, уже выписали.