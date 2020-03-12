Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил перспективы проведения кинофестиваля "Горький fest" летом 2020 года с его организаторами – актером Михаилом Пореченковым и продюсером Оксаной Михеевой, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Горький fest" — это конкурс современного российского кино, программа которого собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики. Впервые фестиваль нового российского кино "Горький fest" прошел в Нижнем Новгороде в 2017 году.
"Фестиваль "Горький fest" стал ярким событием в жизни региона. Его важность в том, что он проводится не только для профессионального сообщества, а для всех, кто интересуется культурной жизнью. Хочется, чтобы и в этом году как можно больше нижегородцев и гостей города смогли познакомиться как с творчеством участников, так и с работами уже известных режиссеров", - сказал Никитин.
Он отметил, что по итогам 2019 года фестиваль нового российского кино "Горький fest" занял первое место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 тысяч человек" национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards".
"Проведение таких масштабных мероприятий в полной мере способствует достижению целей национального проекта "Культура". Также фестиваль уже занимает важное место в календаре событийного туризма", - добавил Никитин.
В этом году организаторы планируют вновь увеличить количество площадок фестиваля. Особое внимание будет уделено образовательной и деловой программам.
"Планируется, что фестиваль снова пройдет в июле. Мы заранее приглашаем жителей города посетить все мероприятия. Будут новые фильмы, будут интересные встречи, будет много нового. Сейчас мы активно работаем над фестивальной программой", - рассказал президент фестиваля нового российского кино "Горький fest" Михаил Пореченков.
Отдельной темой четвертого фестиваля станет творчество режиссера Алексея Балабанова.
"Многие не знают, что Алексей Балабанов закончил нижегородский иняз и долгое время жил в Горьком. В прошлом году был юбилей – 60-летие режиссера. Мы показывали ретроспективы его картин. А в этом году 20 лет исполняется фильму "Брат 2". Мы планируем открыть мемориальную доску в учебном заведении, где учился Балабанов. Безусловно, мы покажем еще ряд его картин", - сказала продюсер фестиваля нового российского кино "Горький fest" Оксана Михеева.
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