Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"

"Фестиваль "Горький fest" стал ярким событием в жизни региона. Его важность в том, что он проводится не только для профессионального сообщества, а для всех, кто интересуется культурной жизнью. Хочется, чтобы и в этом году как можно больше нижегородцев и гостей города смогли познакомиться как с творчеством участников, так и с работами уже известных режиссеров", - сказал Никитин.