В Молдавии подтвердили два новых случая коронавируса

Ранее власти Молдавии сообщали о четырех зафиксированных в стране случаях коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 22 пациента, из них восемь — дети. Минздрав с одобрения правительства запретил массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах. С 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Также полностью прекращено авиасообщение с Италией.