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В Молдавии подтвердили два новых случая коронавируса
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РИА Новости

В Молдавии подтвердили два новых случая коронавируса

19:12 12.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг заявила, что в республике подтверждены еще два случая заражения коронавирусом.
Ранее власти Молдавии сообщали о четырех зафиксированных в стране случаях коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 22 пациента, из них восемь — дети. Минздрав с одобрения правительства запретил массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах. С 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Также полностью прекращено авиасообщение с Италией.
"У нас подтвердилось два новых случая коронавируса, помимо этого у нас остаются под подозрением трое взрослых и пять детей", - заявила Думбрэвяну после заседания Единого командного центра по борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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