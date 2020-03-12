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РИА Наука
2020-03-12T19:23+0300
https://ria.ru/20200312/1568512104.html
Ученые назвали скрытые факторы, влияющие на продолжительность жизни
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РИА Новости

Ученые назвали скрытые факторы, влияющие на продолжительность жизни

19:11 12.03.2020 (обновлено: 19:23 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Финские ученые опубликовали в журнале BMJ Open результаты многолетнего исследования, посвященного изучению факторов, от которых зависит ожидаемая продолжительность жизни.
Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии в период с 1987 по 2007 годы проводил исследование FINRISK, в котором участвовали 38 549 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 74 лет. В ходе исследования анализировались самые различные факторы, влияющие на продолжительность жизни: хронические заболевания, вредные привычки, психоэмоциональное состояние, диетические пристрастия и другие. За участниками исследования ученые продолжали наблюдать до конца 2014 года.
Результаты показали, что на ожидаемую продолжительность жизни не меньше чем традиционные факторы риска, связанные с образом жизни, влияют и факторы, связанные с качеством жизни человека, такие как сильный стресс.
Главными факторами сокращения ожидаемой продолжительности жизни признаны курение, которое сокращает жизнь мужчин на 6,6 лет, а женщин — на 5,5 лет, а также диабет — на 6,5 и 5,3 года соответственно. Эти результаты были ожидаемыми, хотя ученые и думали, что разница между мужчинами и женщинами будет больше, учитывая то, что по статистике средняя продолжительность жизни у женщин примерно на 5 лет больше, чем у мужчин.
Интересно то, что на третьем месте оказался фактор стресса. У мужчин, постоянно находящихся под стрессом, продолжительность жизни сокращается на 2,8, а у женщин — на 2,3 года. При этом многое зависит от уровня переживания человеком стресса и его внутренней сравнительной оценки. Так, если человек считал, что он переживает такой же стресс, как и все окружающие его люди, это не сказывалось на продолжительности жизни, а если он считал, что его стресс больше, это оказывало негативное влияние.
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Исследование также показало, что ожидаемую продолжительность жизни у мужчин сильно снижает недостаток физических упражнений — на 2,4 года. У женщин такой связи не было выявлено, из чего авторы делают косвенный вывод, что женщины в целом ведут более здоровый образ жизни.
Потребление большого количества фруктов и овощей увеличивало продолжительность жизни и у мужчин, и у женщин: фруктов — на 1,4 года, овощей — на 0,9 года.
Влияние на ожидаемую продолжительность жизни у пожилых людей было аналогичным, но с меньшими значениями, чем в более молодых возрастных группах.
Исследователи провели сравнительный анализ влияния различных вариантов сочетания нескольких факторов риска, а также дали оценку для нескольких групп пациентов, различающихся по таким параметрам, как индекс массы тела, артериальное давление и уровень холестерина.
"Ранее ожидаемая продолжительность жизни обычно оценивалась на основе только нескольких социально-демографических групп фоновых факторов, таких как возраст, пол и образование. В этом исследовании мы хотели оценить влияние нескольких различных факторов на ожидаемую продолжительность жизни человека, поэтому мы могли сравнить их эффекты", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Томми Хяркянен (Tommi Härkänen).
Интересен также тот факт, что в данном исследовании различия в ожидаемой продолжительности жизни людей с разными уровнями образования были практически одинаковыми, в то время как более ранние исследования обнаружили большие различия.
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