В Вифлееме выявили новый случай заражения коронавирусом

"Выявлен еще один заболевший коронавирусом в Вифлееме, общее число зараженных составляет 31 человек на Западном берегу реки Иордан", - говорится в заявлении минздрава.

"В секторе Газа не обнаружено ни одного заражения коронавирусом, минздрав начал строительство мобильной больницы на КПП Рафиах", - добавил аль-Кидра.