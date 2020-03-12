В Вифлееме выявили новый случай заражения коронавирусом

ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Мобильная больница возводится в секторе Газа на КПП Рафиах, в Вифлееме подтвержден еще один случай коронавируса, сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.
"Выявлен еще один заболевший коронавирусом в Вифлееме, общее число зараженных составляет 31 человек на Западном берегу реки Иордан", - говорится в заявлении минздрава.
"В секторе Газа не обнаружено ни одного заражения коронавирусом, минздрав начал строительство мобильной больницы на КПП Рафиах", - добавил аль-Кидра.
Представитель Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам в Газе Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что БАПОР решил продлить отмену занятий в школах на палестинских территориях еще на неделю.
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