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В Вифлееме выявили новый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Вифлееме выявили новый случай заражения коронавирусом

19:10 12.03.2020 (обновлено: 19:11 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алия СудаковаВифлеем
Вифлеем
© РИА Новости / Алия Судакова
Вифлеем. Архивное фото
ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Мобильная больница возводится в секторе Газа на КПП Рафиах, в Вифлееме подтвержден еще один случай коронавируса, сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.
"Выявлен еще один заболевший коронавирусом в Вифлееме, общее число зараженных составляет 31 человек на Западном берегу реки Иордан", - говорится в заявлении минздрава.
"В секторе Газа не обнаружено ни одного заражения коронавирусом, минздрав начал строительство мобильной больницы на КПП Рафиах", - добавил аль-Кидра.
Представитель Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам в Газе Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что БАПОР решил продлить отмену занятий в школах на палестинских территориях еще на неделю.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
121200
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАшраф аль-КидраКоронавирусыСектор ГазаВифлеемВ мире
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