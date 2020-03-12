На юге России прошли учения по борьбе с вирусами

"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что при помощи новейших образцов вооружения и военной техники поставленные задачи были успешно выполнены. Всего для ликвидации "вируса" потребовалось более 300 военнослужащих ЮВО и более 20 единиц специальной техники.