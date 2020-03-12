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На юге России прошли учения по борьбе с вирусами
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РИА Новости

На юге России прошли учения по борьбе с вирусами

19:10 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Первый войсковой слет казачьей молодежи" в Новосибирской области
Первый войсковой слет казачьей молодежи в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели учения по борьбе с вирусами, сообщает пресс-служба ЮВО.
Они ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Волгоградской области.
"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что при помощи новейших образцов вооружения и военной техники поставленные задачи были успешно выполнены. Всего для ликвидации "вируса" потребовалось более 300 военнослужащих ЮВО и более 20 единиц специальной техники.
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