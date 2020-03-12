Кассационный суд подтвердил прекращение дела экс-главы Челябинска

Ранее сообщалось, что постановлением Советского районного суда от 5 марта 2019 года уголовное дело в отношении Давыдова было прекращено в связи с назначением ему судебного штрафа в 40 тысяч рублей. По данным райсуда, апелляционным постановлением Свердловского областного суда это постановление отменено, и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд, который рассмотрел дело в августе.