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Кассационный суд подтвердил прекращение дела экс-главы Челябинска
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РИА Новости

Кассационный суд подтвердил прекращение дела экс-главы Челябинска

19:05 12.03.2020
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© Фото : администрация города ЧелябинскаБывший глава Челябинска Сергей Давыдов
Бывший глава Челябинска Сергей Давыдов
© Фото : администрация города Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар - РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в четверг оставил без изменения решения нижестоящих инстанций о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным прокуратуры региона, в августе 2019 года постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в 40 тысяч рублей. Это решение прокуратура области обжаловала в апелляционном порядке, направив жалобу в Челябинский областной суд. В качестве суда апелляционной инстанции был определен Свердловский областной суд, который оставил без изменения решение суда первой инстанции.
В материалах Седьмого кассационного суда указывается, что жалоба прокуратуры на решение судов поступила в суд 13 февраля, судебное заседание назначено на 12 марта.
"Решения всех предыдущих инстанций оставлены без изменения", - сказала собеседница агентства.
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По данным ФСБ, на Давыдова было заведено дело по факту хищения в 2012-2015 годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия в сфере ЖКХ. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано со статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") на часть 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Давыдов находился под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что постановлением Советского районного суда от 5 марта 2019 года уголовное дело в отношении Давыдова было прекращено в связи с назначением ему судебного штрафа в 40 тысяч рублей. По данным райсуда, апелляционным постановлением Свердловского областного суда это постановление отменено, и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд, который рассмотрел дело в августе.
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