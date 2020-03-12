СМИ сообщили о коронавирусе у члена администрации Болсонару

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат, сообщает портал Globo.
Ранее издание Estado de S. Paulo сообщало, что президент Бразилии Жаир Болсонару находится под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус у Вайнгартена. Оба бразильца на прошлой неделе посещали США, где встречались с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает портал, результаты первого теста на коронавирус у Вайнгартена дали положительный результат. Сейчас глава секретариата изолирован, врачи ожидают результатов повторных анализов.
Ранее Болсонару заявил, что считает преувеличенной серьезность эпидемии коронавируса и обвиняет средства массовой информации в нагнетании паники.
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