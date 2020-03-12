В Германии число жертв коронавируса выросло до пяти человек

БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Житель Житель Баварии скончался в четверг от коронавируса COVID-19 , число жертв заболевания в Германии выросло до пяти человек, сообщает министерство здравоохранения регионального правительства.

"Речь идет, по данным университетской клиники Вюрцбурга, о 80-летнем пациенте с ранее перенесенным заболеванием, который нуждался в постоянном уходе", - цитируется представитель ведомства в пресс-релизе.

Это первый случай гибели от коронавируса в Баварии. Известно, что пациент скончался в ночь на четверг и ему было больше 80 лет. Другие подробности ведомство не приводит.

Ранее в четверг в земле Баден-Вюртемберг была также зафиксирована первая смерть из-за коронавируса, скончался 67-летний мужчина. Таким образом, число погибших по всей стране возросло до пяти, три других случая ранее были зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалии. Кроме того, один гражданин Германии скончался от болезни в Египте . Всего в ФРГ, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения.