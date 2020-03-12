Депутат Европарламента оценил ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости, Надим Зуауи. Страны Страны Евросоюза , объединенные в Шенгенскую зону, действуют разобщенно на фоне распространения коронавируса при отсутствии какого-либо контроля на границах, сказал в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани

"Пока у нас нет общих мер, хотя мы и живем в общем пространстве. Общее пространство должно управляться общими усилиями", - полагает евродепутат. По его словам, санитарный контроль необходим в качестве разумной профилактической меры на фоне распространения коронавируса на границах внутри зоны Шенгена, тотальное закрытие границ маловероятно.

"Что касается границ, есть две возможности. Первая - радикальная мера, которая, по моему мнению, маловероятна - это тотальное закрытие границ. Но более разумная мера - это ввод санитарного контроля на границах (внутри Шенгена)", - сказал собеседник агентства.

Он привел в пример московский аэропорт Домодедово. "Было необходимо принять меры хотя бы в рамках Шенгенской зоны, где все свободно передвигаются, но таких мер нет, в том числе в аэропортах. Мне присылали фото из Домодедово: там действительно принимаются меры, люди в халатах проводят осмотры. Это по крайней мере означает наличие контроля на начальном этапе", - подчеркнул евродепутат.