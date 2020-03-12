Little Big рассказали, кого считают конкурентами на Евровидении

Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".