Little Big рассказали, кого считают конкурентами на Евровидении

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представителей Исландии, Литвы и Болгарии группа Little Big считает сильными конкурентами на конкурсе "Евровидение - 2020", где команда представит Россию, сообщили музыканты в эфире радио "Европа плюс".
"Исландия, это прям очень хорошая группа. Потом Литва, Болгария", - рассказал вокалист группы Илья Прусикин, отвечая на вопрос о возможных конкурентах.
4 марта, 14:42КультураЖириновский станцевал под трек Little Big
Исландию на конкурсе представит группа Daði & Gagnamagnið, Литву - поп-группа The Roop, а Болгарию - певица Виктория Георгиева.
Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
Евровидение-2020 должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.