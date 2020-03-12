Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве

"Нет, он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз. Там нет, не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения к инфекционному заболеванию не имеет вообще", - сказал Тюрин.