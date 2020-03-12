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Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве
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РИА Новости

Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве

18:50 12.03.2020 (обновлено: 19:01 12.03.2020)
44205
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пациент умер в больнице в Коммунарке не от коронавируса, сообщил в эфире программы "60 минут" на канале Россия-1 заместитель главного врача по медицинской части больницы Игорь Тюрин.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что в медицинском центре в Коммунарке, куда госпитализируют всех с подозрением на коронавирус, скончался пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Отмечается, что предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония, анализы на коронавирус у мужчины взять не успели, позже " его биоматериал" планируют доставить в центр "Вектор", чтобы узнать, был ли он заражен.
"Нет, он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз. Там нет, не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения к инфекционному заболеванию не имеет вообще", - сказал Тюрин.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИталияПроисшествия
Популярные комментарии
Так это же политический диагноз- у нас все хорошо!
12 марта, 21:15
dd.rwk
1550003
Если анализ еще не готов, то как можно утверждать, что человек умер не от коронавируса??? Коронавирус вызывает пневмонию, как раз.
12 марта, 20:20
ВВероника
2100001
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