Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пациент умер в больнице в Коммунарке не от коронавируса, сообщил в эфире программы "60 минут" на канале Россия-1 заместитель главного врача по медицинской части больницы Игорь Тюрин.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что в медицинском центре в Коммунарке, куда госпитализируют всех с подозрением на коронавирус, скончался пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Отмечается, что предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония, анализы на коронавирус у мужчины взять не успели, позже " его биоматериал" планируют доставить в центр "Вектор", чтобы узнать, был ли он заражен.
"Нет, он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз. Там нет, не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения к инфекционному заболеванию не имеет вообще", - сказал Тюрин.
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