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Анастасия Буркова назначена зампредправления АТБ
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РИА Новости

Анастасия Буркова назначена зампредправления АТБ

18:55 12.03.2020
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© Фото : официальный сайт Азиатско-Тихоокеанского БанкаЗаместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Анастасия Буркова
Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Анастасия Буркова
© Фото : официальный сайт Азиатско-Тихоокеанского Банка
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заместителем председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка назначена Анастасия Буркова, ранее занимавшая должность полномочного представителя председателя правления банка, сообщает пресс-служба АТБ.
Кандидатура Бурковой была согласована Банком России. На новой должности она будет курировать развитие региональной сети АТБ в 19 регионах присутствия банка, работу с проблемной задолженностью, юридический блок, а также административно-хозяйственную деятельность банка.
Буркова обладает более чем 20-летним опытом работы в финансовых структурах, в том числе, в BNP Paribas, юридических компаниях White & Case, Baker McKenzie, а также в Банке России. Выпускник МГЮА и Лондонской школы экономики и политики, кандидат юридических наук.
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"Анастасия – это сверхрезультативный управленец, работающий на развитие бизнеса и банка в целом. Профессионализм, накопленный годами добросовестной и эффективной работы, её энергия и энергетика, делают Анастасию ключевой фигурой нашего банка", -привели в пресс-службе комментарий председателя правления АТБ Сергея Аврамова.
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Азиатско-Тихоокеанский БанкНовости компаний - Экономика
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