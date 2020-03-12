Анастасия Буркова назначена зампредправления АТБ

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заместителем председателя правления . Заместителем председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка назначена Анастасия Буркова, ранее занимавшая должность полномочного представителя председателя правления банка, сообщает пресс-служба АТБ.

Кандидатура Бурковой была согласована Банком России. На новой должности она будет курировать развитие региональной сети АТБ в 19 регионах присутствия банка, работу с проблемной задолженностью, юридический блок, а также административно-хозяйственную деятельность банка.

Буркова обладает более чем 20-летним опытом работы в финансовых структурах, в том числе, в BNP Paribas, юридических компаниях White & Case, Baker McKenzie, а также в Банке России. Выпускник МГЮА и Лондонской школы экономики и политики, кандидат юридических наук.