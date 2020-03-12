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Трамп заявил, что сможет быстро восстановить поездки из Европы
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РИА Новости

Трамп заявил, что сможет быстро восстановить поездки из Европы

18:47 12.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет восстановить поездки из Европы "достаточно быстро", но не сказал, когда это может быть сделано.
"Мы думаем, что восстановим (поездки) достаточно быстро, когда это закончится", - сказал Трамп журналистам.
Он также пояснил, почему не консультировался с европейскими лидерами при принятии решения о запрете поездок.
"Нам надо было принять решения, и мы не хотели терять время", - сказал Трамп.
Ранее Трамп на фоне распространения коронавируса запретил въезд в США с 13 марта на 30 дней всем иностранцам, которые за последние две недели посещали Шенгенскую визовую зону. В Шенгенскую зону входят 26 государств: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампЕвросоюзСШАВ мире
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