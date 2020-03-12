Трамп заявил, что сможет быстро восстановить поездки из Европы

"Мы думаем, что восстановим (поездки) достаточно быстро, когда это закончится", - сказал Трамп журналистам.
Он также пояснил, почему не консультировался с европейскими лидерами при принятии решения о запрете поездок.
"Нам надо было принять решения, и мы не хотели терять время", - сказал Трамп.
Ранее Трамп на фоне распространения коронавируса запретил въезд в США с 13 марта на 30 дней всем иностранцам, которые за последние две недели посещали Шенгенскую визовую зону. В Шенгенскую зону входят 26 государств: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.