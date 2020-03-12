В ДНР отметили необходимость диалога между Донбассом и Киевом

ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Прямой диалог между Киевом и Донбассом может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта в регионе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Что касается анонсированного возможного появления диалоговой площадки между Донбассом и Киевом, то отмечу, что мы уже давно говорим о необходимости данного решения. Подтверждением тому являются наши неоднократные заявления о готовности к проведению прямых переговоров с Украиной. Только такой формат может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта", - цитирует заявление Пушилина его пресс-служба.