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В ДНР отметили необходимость диалога между Донбассом и Киевом
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РИА Новости

В ДНР отметили необходимость диалога между Донбассом и Киевом

18:44 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Прямой диалог между Киевом и Донбассом может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта в регионе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Глава ДНР отметил ,что присутствие на прошедшем в среду очередном раунде переговоров по Донбассу в Минске представителей Украины и России вселяет надежду на новый продуктивный виток в переговорном процессе.
"Что касается анонсированного возможного появления диалоговой площадки между Донбассом и Киевом, то отмечу, что мы уже давно говорим о необходимости данного решения. Подтверждением тому являются наши неоднократные заявления о готовности к проведению прямых переговоров с Украиной. Только такой формат может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта", - цитирует заявление Пушилина его пресс-служба.
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