В ДНР отметили необходимость диалога между Донбассом и Киевом

"Что касается анонсированного возможного появления диалоговой площадки между Донбассом и Киевом, то отмечу, что мы уже давно говорим о необходимости данного решения. Подтверждением тому являются наши неоднократные заявления о готовности к проведению прямых переговоров с Украиной. Только такой формат может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта", - цитирует заявление Пушилина его пресс-служба.