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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T18:41+0300
https://ria.ru/20200312/1568510077.html
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566097080_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_15a07e82ffb3d2d60d493ca39b97a143.jpg
РИА Новости

В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу

18:41 12.03.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Российские и турецкие военные, которые проводят со вторника переговоры по сирийскому Идлибу, продолжат их в пятницу, сообщило минобороны республики.
Как ранее заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, переговоры с российской делегацией продолжаются в позитивном и конструктивном ключе, с 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4 в Идлибе.
"Переговоры, которые проходят третий день в министерстве обороны Турции между российской и турецкой военными делегациями, на сегодня закончены. Завтра она будут продолжены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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