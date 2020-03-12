В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу

АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Российские и турецкие военные, которые проводят со вторника переговоры по сирийскому Идлибу, продолжат их в пятницу, сообщило минобороны республики.
Как ранее заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, переговоры с российской делегацией продолжаются в позитивном и конструктивном ключе, с 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4 в Идлибе.
"Переговоры, которые проходят третий день в министерстве обороны Турции между российской и турецкой военными делегациями, на сегодня закончены. Завтра она будут продолжены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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