Little Big попросили не возлагать на них больших надежд на Евровидении

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Солист группы Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", попросил не возлагать на коллектив больших надежд, так как ответственность очень давит на него психологически.
"Почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте... Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо", - сказал солист группы Илья Прусикин в четверг в эфире радиостанции "Европа Плюс".
Группа Little Big выступит на "Евровидении" в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.