Little Big попросили не возлагать на них больших надежд на Евровидении

"Почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте... Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо", - сказал солист группы Илья Прусикин в четверг в эфире радиостанции "Европа Плюс".