СГК: число отключений отопления в Новосибирске зимой снизилось на 20%

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Количество повреждений на тепловых сетях . Количество повреждений на тепловых сетях Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске и число отключений тепла уменьшилось на 20% по сравнению с прошлой зимой, следует из сообщения СГК.

"С ноября по февраль теплоэнергетики СГК выявили и устранили 867 повреждений на теплосетях в Новосибирске. Выявленных дефектов и, соответственно, отключенных от теплоснабжения домов стало меньше - разница с минувшей зимой составила 20%", - сообщает компания.

Количество отключенных многоквартирных домов в период с ноября по февраль снизилось до 5116 многоквартирных домов против 6392 за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает СГК, устранять повреждения на магистральных трубопроводах стали быстрее: среднее время отключения уменьшилось с 12,4 до 11,1 часа. На внутриквартальных сетях время ремонта изменилось незначительно - 4,4 часа против 4,7 часа прошлой зимой.

"Число повреждений и аварий на тепловых сетях в Новосибирске удается сокращать благодаря тщательно проведенным летним испытаниям трубопроводов, капитальному ремонту, применению современных методов диагностики состояния коммуникаций. Имеет значение и погода: теплая зима без резких перепадов температур снизила риски повреждений", - добавляют в компании.