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Теплоснабжение
2020-03-12T18:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568509883.html
СГК: число отключений отопления в Новосибирске зимой снизилось на 20%
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/18/1513161820_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8f3eaecf89f4990d6e55ff098ed866d8.jpg
РИА Новости

СГК: число отключений отопления в Новосибирске зимой снизилось на 20%

18:38 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезда на станции Новосибирск-главный в Новосибирске
Поезда на станции Новосибирск-главный в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Количество повреждений на тепловых сетях Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске и число отключений тепла уменьшилось на 20% по сравнению с прошлой зимой, следует из сообщения СГК.
"С ноября по февраль теплоэнергетики СГК выявили и устранили 867 повреждений на теплосетях в Новосибирске. Выявленных дефектов и, соответственно, отключенных от теплоснабжения домов стало меньше - разница с минувшей зимой составила 20%", - сообщает компания.
Количество отключенных многоквартирных домов в период с ноября по февраль снизилось до 5116 многоквартирных домов против 6392 за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает СГК, устранять повреждения на магистральных трубопроводах стали быстрее: среднее время отключения уменьшилось с 12,4 до 11,1 часа. На внутриквартальных сетях время ремонта изменилось незначительно - 4,4 часа против 4,7 часа прошлой зимой.
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"Число повреждений и аварий на тепловых сетях в Новосибирске удается сокращать благодаря тщательно проведенным летним испытаниям трубопроводов, капитальному ремонту, применению современных методов диагностики состояния коммуникаций. Имеет значение и погода: теплая зима без резких перепадов температур снизила риски повреждений", - добавляют в компании.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеНовосибирск
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