"Т Плюс" направит 500 млн рублей в обновление теплосетей Ульяновска

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ульяновский филиал "Т Плюс" в рамках летней ремонтной кампании инвестирует более 500 миллионов рублей в обновление теплосетей города, говорится в сообщении "Т Плюс".
"Ульяновские энергетики в рамках летней ремонтной кампании обновят 9 участков магистральных теплотрасс и внутриквартальных сетей. Инвестиции в модернизацию составят более 500 миллионов рублей", - сообщает компания.
Уточняется, что в общей сложности специалисты заменят 11,6 километра трубопроводов разного диаметра. Большая часть работ запланирована с мая по август.
"Мы стараемся максимально снизить неудобства, связанные с проведением работ – проводим их без отключения горячего водоснабжения, либо с минимальным сроком – день, два, для обеспечения работ по переврезке трубопроводов, а также с минимальным ограничением движения транспорта. Однако есть участки, на которых без этого не обойтись, поэтому просим жителей города с терпением отнестись к предстоящим летним раскопкам", - отметил директор Ульяновского филиала Марат Феткуллов.
Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тысяч Гкал/ч.