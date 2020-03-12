"Т Плюс" направит 500 млн рублей в обновление теплосетей Ульяновска

"Мы стараемся максимально снизить неудобства, связанные с проведением работ – проводим их без отключения горячего водоснабжения, либо с минимальным сроком – день, два, для обеспечения работ по переврезке трубопроводов, а также с минимальным ограничением движения транспорта. Однако есть участки, на которых без этого не обойтись, поэтому просим жителей города с терпением отнестись к предстоящим летним раскопкам", - отметил директор Ульяновского филиала Марат Феткуллов.