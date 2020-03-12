ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ТГК-1 рассматривает возможность участия в следующих отборах в рамках программы модернизации ТЭС, заявил замгендиректора компании по развитию Эдуард Лисицкий в ходе телефонной конференции.
"Мы будем рассматривать возможность и условия участия в отборах КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей - ред.). Очередная сессия у нас планируется в июле. Мы ведем подготовку. У нас есть объекты, которые соответствуют критериям отбора. Будем решение об объеме заявки нашей и объектах принимать исходя из предполагаемой конъюнктуры предстоящего отбора", - сказал Лисицикий.
В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Пока прошли отборы со вводом модернизированной мощности в 2022-2024 годах, а также в 2025 году.
В августе правительство утвердило список проектов модернизации ТЭС с вводом в 2022-2024 годах. ТГК-1 вошла в него с двумя проектами модернизации Автовской ТЭЦ общей мощностью 236,4 МВт. В список модернизации ТЭС на 2025 год, который кабмин утвердил в феврале, попал проект компании по модернизации Северной ТЭЦ мощностью 100 МВт.