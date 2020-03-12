ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС

"Мы будем рассматривать возможность и условия участия в отборах КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей - ред.). Очередная сессия у нас планируется в июле. Мы ведем подготовку. У нас есть объекты, которые соответствуют критериям отбора. Будем решение об объеме заявки нашей и объектах принимать исходя из предполагаемой конъюнктуры предстоящего отбора", - сказал Лисицикий.