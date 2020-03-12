Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-12T18:31+0300
https://ria.ru/20200312/1568509589.html
ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156085/65/1560856506_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_06ab4eea95d4fdb3d0b80e6efbab0120.jpg
РИА Новости

ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС

18:31 12.03.2020
40
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ТГК-1 рассматривает возможность участия в следующих отборах в рамках программы модернизации ТЭС, заявил замгендиректора компании по развитию Эдуард Лисицкий в ходе телефонной конференции.
"Мы будем рассматривать возможность и условия участия в отборах КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей - ред.). Очередная сессия у нас планируется в июле. Мы ведем подготовку. У нас есть объекты, которые соответствуют критериям отбора. Будем решение об объеме заявки нашей и объектах принимать исходя из предполагаемой конъюнктуры предстоящего отбора", - сказал Лисицикий.
В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Пока прошли отборы со вводом модернизированной мощности в 2022-2024 годах, а также в 2025 году.
В августе правительство утвердило список проектов модернизации ТЭС с вводом в 2022-2024 годах. ТГК-1 вошла в него с двумя проектами модернизации Автовской ТЭЦ общей мощностью 236,4 МВт. В список модернизации ТЭС на 2025 год, который кабмин утвердил в феврале, попал проект компании по модернизации Северной ТЭЦ мощностью 100 МВт.
Московская биржа
Вчера, 14:46Теплоснабжение
Акции ТГК-1 обваливались на 21,4% на фоне публикации данных по МСФО
100000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТГК-1Экономика
Рекомендуем
Кенгуру
В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру
Стенд РЖД на выставке
РЖД закупят 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей
Логотип РЖД
Аукцион по продаже "дочкой" РЖД 39,81% акций ТГК-14 не состоялся
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи обозначил ближайшие задачи развития республики
Московская биржа
Акции ТГК-1 обваливались на 21,4% на фоне публикации данных по МСФО
Ульяновск. Архивное фото
"Т Плюс" направит 500 млн рублей в обновление теплосетей Ульяновска
Глеб Никитин
Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"
Прохожий на площади Чингисхана в Улан-Баторе
Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Долю зарубежных фирм в производителях сверхмощных ГТУ ограничили
Саратов
Саратовские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции
Конституция РФ
Депутаты Ростовской области поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции
Московский Кремль
Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке
Сельхозкооператив
Корпорация МСП поддержала сельхозкооперативы Свердловской области
Медицинский работник у клиники в США
В Калифорнии запретили собрания от 250 человек из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Лента новостейМолния