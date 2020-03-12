В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение

РИГА, 12 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Латвии объявляет чрезвычайное положение в республике из-за коронавируса , заявил после экстренного заседания кризисного совета премьер Кришьянис Кариньш.

"Мы решили объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию, чтобы все могли понять свою роль и во всем разобраться. Первые решения таковы — до 14 апреля мы закрываем все наши учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, или в контакте с зараженными персонами", – сказал Кариньш журналистам.

По его словам, под запрет попадают все массовые акции с участием более 200 человек.

"Также мы до 14 апреля прекращаем все тренировки, соревнования и учения. Отменяются все публичные мероприятия, пикеты, которые подразумевают участие более 200 человек. Правительство также призывает жителей в данный момент вообще не путешествовать в другие страны. Если кто-то все же поехал за границу, то превентивные медицинские мероприятия для таких людей становятся обязательными", – добавил Кариньш.

В Латвии в четверг было подтверждено шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в республике констатировано 16 случаев заболевания.