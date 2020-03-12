В ДНР заявили об увеличении информационных атак со стороны Украины

"Информационное противостояние не просто усилилось. Оно стало более изощренным. В бытность президента (Петра) Порошенко любой украинский "интернет-тролль", где только мог, демонстрировал открытые русофобские высказывания, не задумываясь, рассказывал о "российском вторжении" и прочее. А вот с приходом к власти Зеленского проукраинскую политическую повестку стали продвигать более глубоко законспирированные персонажи, зачастую действительно проживающие на территории ЛДНР... Этот враг стал более профессиональным, дерзким, а следовательно, более опасным", - заявил РИА Новости представитель мининформации республики.

Он пояснил, что примерами информационных атак на ДНР являются не только сообщения на тему катастрофы рейса МН17, но и другие новости об инцидентах и происшествиях, которые якобы произошли на территории республики и на линии соприкосновения... Но отличить реальную информацию от так называемого вброса можно... Только доскональное знание происходящих процессов дает возможность не растеряться, столкнувшись с информационным вбросом, и оперативно отреагировать на него", - отметил Акутин.