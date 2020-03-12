В ДНР заявили об увеличении информационных атак со стороны Украины

ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Представитель министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Акутин считает, что Киев усилил информационные атаки на ДНР после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины.
"Информационное противостояние не просто усилилось. Оно стало более изощренным. В бытность президента (Петра) Порошенко любой украинский "интернет-тролль", где только мог, демонстрировал открытые русофобские высказывания, не задумываясь, рассказывал о "российском вторжении" и прочее. А вот с приходом к власти Зеленского проукраинскую политическую повестку стали продвигать более глубоко законспирированные персонажи, зачастую действительно проживающие на территории ЛДНР... Этот враг стал более профессиональным, дерзким, а следовательно, более опасным", - заявил РИА Новости представитель мининформации республики.
Он пояснил, что примерами информационных атак на ДНР являются не только сообщения на тему катастрофы рейса МН17, но и другие новости об инцидентах и происшествиях, которые якобы произошли на территории республики и на линии соприкосновения... Но отличить реальную информацию от так называемого вброса можно... Только доскональное знание происходящих процессов дает возможность не растеряться, столкнувшись с информационным вбросом, и оперативно отреагировать на него", - отметил Акутин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.