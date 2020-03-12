ЦПК меры для защиты космонавтов от возможного заражения коронавирусом

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

"Разработаны дополнительные меры, в частности, всем пребывающим на комплексные тренировки ведущий эпидемиолог проводит бесконтактную термометрию и дезинфекцию рук. На официальном разборе тренировок экипаж находится, как и на Байконуре, за стеклом", - сказал представитель ЦПК.