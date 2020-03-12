ЦПК меры для защиты космонавтов от возможного заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Космонавты на подготовке к полету на МКС и так контактируют с ограниченным количеством людей, а на Байконуре и вовсе находятся в карантине, тем не менее, чтобы защитить их от коронавируса врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина ввели ряд дополнительных мер, сообщил РИА Новости представитель ЦПК.
Ранее начальник ЦПК Павел Власов сообщил, что космонавтам экипажа МКС-63, который отправится на орбиту 9 апреля, пришлось отказаться от ряда предстартовых традиций, чтобы избежать заражения.
"Разработаны дополнительные меры, в частности, всем пребывающим на комплексные тренировки ведущий эпидемиолог проводит бесконтактную термометрию и дезинфекцию рук. На официальном разборе тренировок экипаж находится, как и на Байконуре, за стеклом", - сказал представитель ЦПК.
Собеседник агентства уточнил, что членам основного и дублирующего экипажа МКС-63 наложили запрет на посещение массовых мероприятий. Отменить, правда, пришлось только поездку экипажа к Кремлевской стене, чтобы исключить вероятность контакта с туристами на Красной площади.
Кроме того, в Звездном городке, где находится ЦПК, усилен контроль за пребывающими из-за границы.
Старт пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем в составе россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди к МКС запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур. Сближение корабля со станцией пройдет по четырехвитковой схеме. Плановая продолжительность полета экспедиции составит 196 суток. В дублирующий экипаж вошли россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.
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