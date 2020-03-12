Белорусский НПЗ получит азербайджанскую нефть на следующей неделе

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Танкер с 90 тысячами тонн азербайджанской нефти для Танкер с 90 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в порт Одессы, в четверг начнется ее подача в трубопровод, а поступление сырья на Мозырский НПЗ на юге Белоруссии ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь белорусского концерна " Белнефтехим " Александр Тищенко.

"Танкер прибыл в порт "Южный". В настоящее время его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубу (трубопровод Одесса-Броды - ред.)", - говорится в комментарии Тищенко, поступившем в четверг в РИА Новости. "На следующей неделе Мозырский нефтеперерабатывающий завод получит эту нефть - 90 тысяч тонн марки Azeri light", - уточнил он.

Как отметила в эфире белорусского телеканала " Беларусь 1 " пресс-секретарь компании " Укртранснафта " Ирина Голод, прием нефти в порту Одессы будет длиться около 12 часов. По ее словам, сырье примут в резервуары морского нефтяного терминала "Южный", после чего начнется перекачка по нефтепроводу Одесса-Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в белорусском Мозыре.

Азербайджан 5 марта отправил из турецкого порта Джейхан в порт Одессы первые 90 тысяч тонн нефти Azeri Light для Белоруссии. На март Минск закупил у Азербайджана в общей сложности три танкера нефти суммарным объемом около 250 тысяч тонн. Из порта Одессы нефть будет транспортирована в Белоруссию с использованием трубопровода Одесса-Броды, а затем Броды-Мозырь, который является участком южной ветки "Дружбы". В Минске отмечали, что поставка нефти таким маршрутом не помешает транзиту российской нефти на Запад.

Москва и Минск с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Минск продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями и одновременно ищет альтернативных поставщиков.