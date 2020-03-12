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Суд взыскал штраф с хирурга из Сочи, по вине которого умер пациент
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РИА Новости

Суд взыскал штраф с хирурга из Сочи, по вине которого умер пациент

18:21 12.03.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Семеновский районный суд Нижегородской области взыскал 800 тысяч рублей с врача из Сочи, по вине которого умер пациент, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Жительница Семеновского района обратилась в суд по месту своего жительства с иском к врачу-хирургу о взыскании компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей за смерть своей матери. В ходе рассмотрения дела установлено, что в ноябре 2016 года в больнице №3 города Сочи хирург, оказывающий помощь пациентке, при проколе грудной стенки хирургическим инструментом повредил ей диафрагму и печень. Смерть женщины наступила в результате полученного колотого торако-абдоминального ранения, осложнившегося массивной кровопотерей.
В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"), которое было прекращено в ноябре 2018 года в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
"Заочным решением Семеновского районного суда Нижегородской области заявленные исковые требования были удовлетворены частично. Суд взыскал с врача компенсацию морального вреда в сумме 800 000 рублей", - говорится в сообщении.
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