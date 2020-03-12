Суд взыскал штраф с хирурга из Сочи, по вине которого умер пациент

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"), которое было прекращено в ноябре 2018 года в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.