Депутаты Тульской облдумы поддержали поправки в Конституцию

БРЯНСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Депутаты Тульской облдумы в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Конституции Российской Федерации , в его поддержку проголосовали 32 человека, один воздержался, сообщили в региональном Заксобрании.

"Депутаты областной думы поддержали закон о поправках в Конституцию РФ, 32 депутата проголосовали "за", один воздержался", - сообщил собеседник агентства.

Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Воробьев отметил, что считает очень важным положение о целостности и нерушимости нашей страны.

"Отчуждать территории, доставшиеся нам от предков, которые были не завоевателями, а собирателями земель русских и передали нам их в наследство, недопустимо. Мы тоже должны их передать будущим поколениям. Это касается и таких территорий, как Курилы, Крым, на которые, мы знаем, претендуют сегодня некоторые государства", - приводятся его слова на сайте заксобрания.

Руководитель фракции "Коммунистической партии Коммунисты России" Юрий Моисеев отметил, что ему приятно видеть, что в основном законе теперь более подробно будет отражена забота о семье, о детях теперь.

"Поправки направлены на улучшение демографической ситуации. Сегодня это одна из важнейших проблем нашей страны. Важно также, что в конституции будет закреплено понятие семьи, как союза мужчины и женщины. Это очень правильно", - приводятся слова Моисеева.

Депутат облдумы, руководитель регионального отделения "Партии Роста" Андрей Мазов отметил, что поправки в основной закон закрепляют единство системы публичной власти в России, ее сбалансированность.

"Предложенные поправки важны, потому что власть становится более стабильной. Это имеет огромное значение для экономики страны, для бизнеса, потому что стабильность – плацдарм для роста", - приводятся слова Мазова.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.