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Вологодская область
2020-03-12T18:26+0300
https://ria.ru/20200312/1568508666.html
Заксобрание Вологодской области поддержало поправки в Конституцию
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РИА Новости

Заксобрание Вологодской области поддержало поправки в Конституцию

18:14 12.03.2020 (обновлено: 18:26 12.03.2020)
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© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
ВОЛОГДА, 12 мар – РИА Новости. Большинство депутатов Законодательного Собрания Вологодской области - 30 из 33 - в четверг на внеочередном заседании поддержали законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил РИА Новости спикер Заксобрания области Андрей Луценко.
В среду Госдума РФ приняла закон в третьем, окончательном, чтении. Верхняя палата парламента РФ одобрила закон, где были учтены около 200 поправок в основной закон, после чего Совет Федерации отправил документ на рассмотрение в регионы. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвящённой преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.
"Очень важно, что теперь конституционно будет закреплено решение о том, что минимальный размер оплаты труда будет не ниже величины прожиточного минимума, чего не было ранее, обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год, оказание доступной медицинской помощи, семейные ценности, где дети определены как ключевой стратегический приоритет в развитии страны", - сказал Луценко.
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