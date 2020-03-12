Заксобрание Вологодской области поддержало поправки в Конституцию

В среду Госдума РФ приняла закон в третьем, окончательном, чтении. Верхняя палата парламента РФ одобрила закон, где были учтены около 200 поправок в основной закон, после чего Совет Федерации отправил документ на рассмотрение в регионы. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвящённой преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.