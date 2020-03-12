Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока — 2"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.

По его мнению, Россия изначально была готова к подобному развитию событий: Москва начала разрабатывать альтернативный план реализации проекта заранее, как только начались разговоры о санкциях.

В частности, отметил Кубяк, Россия может задействовать для завершения строительства трубоукладчик "Академик Черский", который в начале февраля вышел из порта Находка.

"Все указывает на то, что россияне избрали этот вариант, надеясь завершить строительство своими силами", — сказал эксперт.

При этом он выразил уверенность, что Москва в состоянии это сделать.

"Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал", — считает Кубяк.

Эксперт добавил, что дальнейшие ограничительные меры со стороны США вряд ли смогут помешать реализации проекта, но сильнее ударят по европейским компаниям и повлекут серьезные политические последствия.

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии . Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50 процентов. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ по более высокой цене, а также Украина, которая боится потерять доход от транзита российского топлива.

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.

Как отмечал Владимир Путин , Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.