Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T23:19+0300
https://ria.ru/20200312/1568508572.html
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока — 2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_4089594a2e582541863916eef8bccf68.jpg
РИА Новости

Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока — 2"

18:12 12.03.2020 (обновлено: 23:19 12.03.2020)
10454
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.
По его мнению, Россия изначально была готова к подобному развитию событий: Москва начала разрабатывать альтернативный план реализации проекта заранее, как только начались разговоры о санкциях.
Добыча нефти
Вчера, 15:06
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
В частности, отметил Кубяк, Россия может задействовать для завершения строительства трубоукладчик "Академик Черский", который в начале февраля вышел из порта Находка.
"Все указывает на то, что россияне избрали этот вариант, надеясь завершить строительство своими силами", — сказал эксперт.
При этом он выразил уверенность, что Москва в состоянии это сделать.
"Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал", — считает Кубяк.
Эксперт добавил, что дальнейшие ограничительные меры со стороны США вряд ли смогут помешать реализации проекта, но сильнее ударят по европейским компаниям и повлекут серьезные политические последствия.
Строительство газопровода Северный поток — 2
4 марта, 10:04
"Нафтогаз" обсуждает с США меры против "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50 процентов. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ по более высокой цене, а также Украина, которая боится потерять доход от транзита российского топлива.
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Строительство газопровода Северный поток-2
6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Несколько дней назад принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток — 2", направилось с Шри-Ланки в египетский порт Суэц.
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
2 февраля, 08:00
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
208205245
Обсудить 7
РоссияСеверный поток — 2Турецкий потокПольшаСШАЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Добыча нефти
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
На Украине сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства в Донбассе
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Лента новостейМолния