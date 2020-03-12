Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока — 2"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.
По его мнению, Россия изначально была готова к подобному развитию событий: Москва начала разрабатывать альтернативный план реализации проекта заранее, как только начались разговоры о санкциях.
В частности, отметил Кубяк, Россия может задействовать для завершения строительства трубоукладчик "Академик Черский", который в начале февраля вышел из порта Находка.
"Все указывает на то, что россияне избрали этот вариант, надеясь завершить строительство своими силами", — сказал эксперт.
При этом он выразил уверенность, что Москва в состоянии это сделать.
"Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал", — считает Кубяк.
Эксперт добавил, что дальнейшие ограничительные меры со стороны США вряд ли смогут помешать реализации проекта, но сильнее ударят по европейским компаниям и повлекут серьезные политические последствия.
"Северный поток — 2"
Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50 процентов. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ по более высокой цене, а также Украина, которая боится потерять доход от транзита российского топлива.
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
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Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Несколько дней назад принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток — 2", направилось с Шри-Ланки в египетский порт Суэц.
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