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2020-03-12T18:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568508528.html
Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
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РИА Новости

Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

18:12 12.03.2020 (обновлено: 18:38 12.03.2020)
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© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене сильно ниже, чем у России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации СМИ, в сложившейся ситуации европейский рынок становится самой важной сферой передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.
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Источники уточнили, что предложения от Саудовской Аравии уже получили несколько европейских нефтеперерабатывающих заводов и компаний.
Кроме того, накануне Saudi Aramco получила разрешение нарастить производственные мощности до 13 миллионов баррелей в сутки.

Россия предлагала другой вариант

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией – не оптимальный вариант в текущих рыночных условиях.
"Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили", - сказал он.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экспортеры нефти сидят в одной лодке, но каждый из них оказался в большей или меньшей степени готов к снижению цен на сырье. Так он прокомментировал сообщения, что вслед за Саудовской Аравией Ирак и Кувейт также снизили цену на нефть на апрель.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.
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Обсудить 72
РоссияОПЕКСаудовская Аравия
Популярные комментарии
Шах и мат, от саудовского принца. Чё то, чтобы обнуленный не делал, не растёт кокос. Просто он не шахматист, он дзюдоист.
12 марта, 19:42
Lenin Бессмертный
1071300259
Арабам пофиг,нефти много,денег тоже.Это нам переживать надо.
12 марта, 18:50
gen12345
111604149
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