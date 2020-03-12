Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене сильно ниже, чем у России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации СМИ, в сложившейся ситуации европейский рынок становится самой важной сферой передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.

Источники уточнили, что предложения от Саудовской Аравии уже получили несколько европейских нефтеперерабатывающих заводов и компаний.

Кроме того, накануне Saudi Aramco получила разрешение нарастить производственные мощности до 13 миллионов баррелей в сутки.

Россия предлагала другой вариант

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией – не оптимальный вариант в текущих рыночных условиях.

"Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили", - сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экспортеры нефти сидят в одной лодке, но каждый из них оказался в большей или меньшей степени готов к снижению цен на сырье. Так он прокомментировал сообщения, что вслед за Саудовской Аравией Ирак и Кувейт также снизили цену на нефть на апрель.