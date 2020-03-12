Нидерланды запретили мероприятия при участии более ста человек

Женщина в маске но одной из улиц Новары

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нидерланды запретили все общественные мероприятия при участии более 100 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса , передает телеканал NOS со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.

Министр также рекомендовал гражданам оставаться дома, если у них появляются симптомы коронавируса, а также при возможности работать из дома. Людям из групп риска (пожилым, имеющим хронические заболевания) рекомендуют избегать общественного транспорта.

Как заявил премьер-министр Марк Рютте , правительство пока не будет закрывать школы, так как это будет иметь серьезные социальные последствия. Высшим учебным заведениям настоятельно рекомендуется проводить собирающие много студентов лекции в онлайн-формате.

Меры по борьбе с распространением инфекции будут действовать до конца марта.

Раннее нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM) сообщил, что число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 614.