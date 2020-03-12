В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 361

В четверг утром ведомство сообщало о 302 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 361. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).