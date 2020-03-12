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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T18:05+0300
https://ria.ru/20200312/1568508189.html
В Омской области депутаты одобрили поправки к Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

В Омской области депутаты одобрили поправки к Конституции

18:05 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ОМСК, 12 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Омской области в четверг поддержало закон о поправке в Конституцию РФ, сообщили в региональном парламенте.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"По итогам голосования парламентарии одобрили закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - сообщает омское заксобрание.
В пресс-службе парламента не смогли назвать расклад голосов при голосовании. При этом, по данным пресс-службы регионального отделения КПРФ, поправки поддержал 31 депутат из 44, депутаты от фракции КПРФ воздержались от голосования.
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"По сути, судьба предлагаемых изменений в конституцию решалась не вчера, позавчера или сегодня, а решится 22 апреля на всероссийском голосовании. И если за них не проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании, они не вступят в силу", - отметил спикер ЗС Владимир Варнавский.
Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого СФ вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
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Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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