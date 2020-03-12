В Омской области депутаты одобрили поправки к Конституции

ОМСК, 12 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Законодательное собрание Омской области в четверг поддержало закон о поправке в Конституцию РФ , сообщили в региональном парламенте.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"По итогам голосования парламентарии одобрили закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - сообщает омское заксобрание.

В пресс-службе парламента не смогли назвать расклад голосов при голосовании. При этом, по данным пресс-службы регионального отделения КПРФ, поправки поддержал 31 депутат из 44, депутаты от фракции КПРФ воздержались от голосования.

"По сути, судьба предлагаемых изменений в конституцию решалась не вчера, позавчера или сегодня, а решится 22 апреля на всероссийском голосовании. И если за них не проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании, они не вступят в силу", - отметил спикер ЗС Владимир Варнавский.

Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого СФ вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.