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В Казани арестовали женщину, пытавшуюся убить двух сыновей
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РИА Новости

В Казани арестовали женщину, пытавшуюся убить двух сыновей

18:02 12.03.2020 (обновлено: 18:30 12.03.2020)
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© Фото : СУ СК РФ по Республике ТатарстанПодозреваемая в убийстве ребенка жительница Казани в суде
Подозреваемая в убийстве ребенка жительница Казани в суде
© Фото : СУ СК РФ по Республике Татарстан
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Ново-Савиновский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице, убившей одного из семилетних сыновей-близнецов и ранившей второго, сообщили РИА Новости в суде.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 1 марта в квартире одного из домов по улице Чистопольской в Казани 33-летняя женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных ран один ребенок скончался, второй был госпитализирован.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более лиц".
"Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что женщина не признает вину, от дачи показаний она отказалась.
Как сообщили в минздраве Татарстана, в настоящее время выживший мальчик, который сразу после госпитализации был прооперирован, уже выписан из больницы.
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Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
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