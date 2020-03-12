В Казани арестовали женщину, пытавшуюся убить двух сыновей

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Ново-Савиновский районный суд Ново-Савиновский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице, убившей одного из семилетних сыновей-близнецов и ранившей второго, сообщили РИА Новости в суде.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 1 марта в квартире одного из домов по улице Чистопольской в Казани 33-летняя женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных ран один ребенок скончался, второй был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более лиц".

"Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что женщина не признает вину, от дачи показаний она отказалась.