Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-12T23:13+0300
https://ria.ru/20200312/1568507919.html
Ростуризм изменит список стран для господдержки въездного туризма
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568520583_0:52:1024:628_1036x0_80_0_0_87f8b8b01e76e60864857cbfcb2657c9.jpg
РИА Новости

Ростуризм изменит список стран для господдержки въездного туризма

21:05 12.03.2020 (обновлено: 23:13 12.03.2020)
795
© предоставлено пресс-службой Ростуризма Зарина Догузова
Зарина Догузова
© предоставлено пресс-службой Ростуризма
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ростуризм планирует увеличить список стран для господдержки въездного туризма, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках международной выставки "Интурмаркет".
Правительство РФ в конце апреля 2019 года утвердило правила предоставления субсидий российским туроператорам в сфере въездного туризма. Средства выделяются на возмещение части затрат, связанных с размещением в России иностранных гостей из 10 "целевых" стран: Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, Корея, Испания, Япония и Индия.
"С прошлого года работает пилотная мера, связанная с субсидированием туроператоров, которые привозят путешественников в нашу страну. Ситуация кардинально поменялась за последние два месяца, - сказала Догузова. — Будем менять список стран, скорее всего, расширять его. Может быть, посмотрим даже по правилам предоставления этой субсидии".
Согласно закону о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, в текущем и в следующем году на данную субсидию предполагается выделение по 821,3 миллиона рублей, в 2022 году - 831,8 миллиона рублей.
Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму
6 марта, 18:47Туризм
Ростуризм напомнил, что по России путешествовать безопасно
200003
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияФранцияГерманияЮжная КореяЯпонияИндияИталияСШАИспанияИзраиль
Рекомендуем
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии
Самая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме
Выяснилось, какие направления выбирают россияне вместо Индии
Отель в Анталье
Туротрасль Турции ожидает от властей поддержки из-за коронавируса
Женщина в маске
В Испании из-за коронавируса закроют все государственные музеи
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вице-спикер Госдумы заявил о невозможности наказать Катасонова
Забор анализа на коронавирус у водителей
В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" организует 12 рейсов для вывоза россиян из Германии и Испании
Лондон
Британия выделит 500 тысяч фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Первый войсковой слет казачьей молодежи в Новосибирской области
На юге России прошли учения по борьбе с вирусами
Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани на форуме в Ялте
Депутат Европарламента оценил ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Советник Джонсона оценил ситуацию с коронавирусом в Британии
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
Лента новостейМолния