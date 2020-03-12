Ростуризм изменит список стран для господдержки въездного туризма

"С прошлого года работает пилотная мера, связанная с субсидированием туроператоров, которые привозят путешественников в нашу страну. Ситуация кардинально поменялась за последние два месяца, - сказала Догузова. — Будем менять список стран, скорее всего, расширять его. Может быть, посмотрим даже по правилам предоставления этой субсидии".