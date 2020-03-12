Ростуризм изменит список стран для господдержки въездного туризма

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ростуризм планирует увеличить список стран для господдержки въездного туризма, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках международной выставки "Интурмаркет".
Правительство РФ в конце апреля 2019 года утвердило правила предоставления субсидий российским туроператорам в сфере въездного туризма. Средства выделяются на возмещение части затрат, связанных с размещением в России иностранных гостей из 10 "целевых" стран: Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, Корея, Испания, Япония и Индия.
"С прошлого года работает пилотная мера, связанная с субсидированием туроператоров, которые привозят путешественников в нашу страну. Ситуация кардинально поменялась за последние два месяца, - сказала Догузова. — Будем менять список стран, скорее всего, расширять его. Может быть, посмотрим даже по правилам предоставления этой субсидии".
Согласно закону о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, в текущем и в следующем году на данную субсидию предполагается выделение по 821,3 миллиона рублей, в 2022 году - 831,8 миллиона рублей.