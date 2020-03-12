Ярославские депутаты одобрили поправки к Конституции

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Депутаты Ярославской областной думы большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ, сообщает облдума.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

По данным облдумы, из 46 проголосовавших депутатов 35 были "за", 11 воздержались.

"Убежден, что одобренные сегодня депутатами думы поправки в конституцию нацелены на дальнейшее укрепление России, на то, чтобы наша страна стала еще сильнее в политическом смысле. Ведь предлагаемые изменения касаются защиты суверенитета и территориальной целостности страны, повышения эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Это все чрезвычайно важные решения. Они помогут нашей стране стать еще более стабильной, надежной и защищенной", - отметил по итогам заседания председатель регионального парламента Алексей Константинов.

Он подчеркнул, что главное слово остается за избирателями. "Мы утверждаем текст, но решать людям. Мы говорим о правовой возможности, которую еще будет толковать Конституционный суд, и уже затем за нее должны будут проголосовать или не проголосовать наши граждане", - заявил спикер.

Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого СФ вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.