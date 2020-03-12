В ОП удивились отсутствию Эстонии в рейтинге "цифровых хищников"

Международная организация "Репортеры без границ" в честь Всемирного дня борьбы с киберцензурой представила рейтинг компаний и правительственных учреждений, которые используют цифровые технологии, чтобы шпионить за журналистами и преследовать их. В него вошли Роскомнадзор, Администрация киберпространства Китая и ряд других организаций.

"Существуют на этом, образно говоря, рынке только "Репортеры без границ", задача которых - делать абсолютно субъективные, предвзятые рейтинги такого плана, которые затем разносят СМИ... Но цель, безусловно - скомпрометировать, облить грязью конкретные страны, которые давно уже Соединенными Штатами и их союзниками зачислены в разряд главных врагов и стратегических противников", - сказал Малькевич РИА Новости.

Член ОП РФ также отметил, что существование такого рейтинга ставит вопрос о необходимости создания организаций, которые бы давали альтернативную точку зрения. Сейчас подобные независимые структуры, по мнению Малькевича, не имеют сил и средств, а на Западе им попросту "затыкают рот".

"Вызывает, конечно, полное удивление, что "Репортеры..." не замечают того, что у них вообще творится под боком. Никак (в рейтинге) не отмечена Прибалтика, и в частности, Эстония , которая во всех рейтингах их должна была оказаться в районе дна после всей той кампании, которая была развернута против Sputnik. Но эти вещи они предпочитают не замечать. Вся правда, которая является неудобной, на нее просто закрывают глаза", - добавил Малькевич.