В ОП удивились отсутствию Эстонии в рейтинге "цифровых хищников"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Рейтинг "худших цифровых хищников" в области свободы прессы, представленный "Репортерами без границ", необъективен, отсутствие в нем Эстонии, развернувшей кампанию против Sputnik, вызывает удивление, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Международная организация "Репортеры без границ" в честь Всемирного дня борьбы с киберцензурой представила рейтинг компаний и правительственных учреждений, которые используют цифровые технологии, чтобы шпионить за журналистами и преследовать их. В него вошли Роскомнадзор, Администрация киберпространства Китая и ряд других организаций.
"Существуют на этом, образно говоря, рынке только "Репортеры без границ", задача которых - делать абсолютно субъективные, предвзятые рейтинги такого плана, которые затем разносят СМИ... Но цель, безусловно - скомпрометировать, облить грязью конкретные страны, которые давно уже Соединенными Штатами и их союзниками зачислены в разряд главных врагов и стратегических противников", - сказал Малькевич РИА Новости.
Член ОП РФ также отметил, что существование такого рейтинга ставит вопрос о необходимости создания организаций, которые бы давали альтернативную точку зрения. Сейчас подобные независимые структуры, по мнению Малькевича, не имеют сил и средств, а на Западе им попросту "затыкают рот".
"Вызывает, конечно, полное удивление, что "Репортеры..." не замечают того, что у них вообще творится под боком. Никак (в рейтинге) не отмечена Прибалтика, и в частности, Эстония, которая во всех рейтингах их должна была оказаться в районе дна после всей той кампании, которая была развернута против Sputnik. Но эти вещи они предпочитают не замечать. Вся правда, которая является неудобной, на нее просто закрывают глаза", - добавил Малькевич.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.